Saiba quem viverá príncipe William e Kate Middleton em 'The Crown'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Netflix já escolheu os intérpretes de duas figuras centrais da família real britânica para a sexta temporada da série "The Crown", um dos principais títulos do gigante do streaming. O príncipe William e sua mulher, Kate Middleton, devem aparecer na trama em sua juventude.

William será vivido por dois atores, Rufus Kampa, de 16 anos, e depois Ed McVey, de 21. Já Middleton será interpretada por Meg Bellamy.

A escalação indica que a derradeira temporada de "The Crown" alcançará os anos em que os dois nobres começaram a namorar, em seus anos universitários. Os três atores farão sua estreia nas telas nos novos papéis.

Uma versão ainda mais jovem de William, com cerca de 11 anos, deve aparecer já na quinta temporada de "The Crown", marcada para estrear em novembro. Senan West foi escalado para o personagem, enquanto Teddy Hawley e Will Powell farão seu irmão, o príncipe Harry, em diferentes idades.

Como aconteceu entre a segunda e a terceira temporadas da série, a próxima leva de episódios passará por uma renovação no elenco. Imelda Staunton e Jonathan Pryce assumirão os protagonistas, a rainha Elizabeth 2ª e o príncipe Philip.

Lesley Manville, Dominic West, Elizabeth Debicki e Olivia Williams serão os novos princesa Margaret, príncipe Charles, princesa Diana e Camilla Parker Bowles, nesta ordem. Ao elenco também se junta Jonny Lee Miller, que interpretará o primeiro-ministro da vez, John Major.

A leva de episódios que chega em novembro deve cobrir os acontecimentos dos anos 1990, como o divórcio de Charles e Diana.

A trágica e prematura morte da princesa do povo, num acidente de carro em Paris, em 1997, deve ficar para o finzinho da temporada ou para o início da sexta, pelo que indica a idade de Rufus Kampa —William tinha 15 anos quando a mãe morreu.

A sexta temporada ainda não tem data de estreia.