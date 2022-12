Saiba quem estreou o quarto escuro, famoso Dark Room, na Farofa da Gkay

Como esperado o primeiro dia da Farofa da Gkay rolou muitos beijos e pegação,. Um dos espaços mais comentados, claro, é o Dark Room - um quarto escuro inspirado no filme 50 tons de cinza. No local a entrada de celular é proibida.

O quarto foi aberto às 4h. De acordo com o colunista Leo Dias, do Metrópoles, Rodrigo Mussi e Gabi Lopes se beijaram bastante no espaça, por horas, mas não rolou sexo.

O ex-BBB pegou geral no primeiro dia. Outras que passaram pelo quarto foram Luísa Sonza e Pabllo Vittar, mas segundo Leo Dias as duas só foram visitar e ‘brincar’ com a galera no local.

A festa comemora os 30 anos de Gkay e irá durar até quarta-feira (7).