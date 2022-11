Saiba quem é Wadih Vilela, apontado como affair de Reynaldo Gianecchini

O médico concorreu ao Mister Nacional 2022 pelo Mato Grosso do Sul. Em seu perfil no Instagram, ele também se denomina aprendiz de pecuarista.

Wadih tem 33 anos é especialista em medicina de emergência e atua como servidor público no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Três Lagos, onde mora há 5 anos, de acordo com o jornal Extra.

O médico e modelo Wadih Vilela está sendo apontado como o novo romance do ator Reynaldo Gianecchini após fotos no quarto de um hotel entregarem um possível affair entre os dois. O artista está no Paraná gravando um filme com Grazi Massafera.

