Saiba quem é o homem que saiu do porta malas do carro de Ronaldo Fenômeno

Uma situação bizarra com Ronaldo Fenômeno chamou atenção no último domingo, quando o ex-jogador e dono do Cruzeiro foi flagrado tirando um homem do porta-malas de seu carro ao chegar no Arena Independência.

Agora, foi revelado quem é o homem misterioso e o motivo de ele ter sido transportado no porta-malas.

Se trata de Márcio Souza, modelo paulista que faz sucesso nas passarelas internacionais. Ele é gerenciado pelo mesmo manager de moda de Celina Locks, noiva de Ronaldo.

O motivo da carona inusitada no porta-malas é porque o carro estaria lotado e foi o único lugar para transportar o modelo.

“O agente da Celina é gigante, e um dos convidados foi para o porta-malas. Éramos sete passageiros em um carro com capacidade para até cinco pessoas. A Celina, inclusive, estava no meu colo”, explicou Ronaldo Fenômeno ao ser questionado pela coluna Leo Dias, do Metrópoles.