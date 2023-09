Saiba quem é o bailarino apontado como pivô do fim do casamento de Lexa com Guimê

Gabriel Felinto, de 26 anos, está há quase três anos no balé da cantora. Além de dançarino, é modelo. Ele participou de turnês nacionais e nos EUA com Lexa.

Guimê teria tido acesso a um vídeo comprometedor da esposa. O cantor chegou a mandar uma indireta, dando a entender que ‘recebeu o troco’ antes mesmo da traição no BBB23, quando assediou Dania Mendez. Lexa rebateu afirmando que tinha shows para fazer e muita conta para pagar ---- para quem não sabe, ela também precisou arcar com parte de uma dívida de Guimê após decisão judicial .

A suposta traição, segundo a colunista Fábia Oliveira, teria ocorrido com o dançarino Gabriel Felinto, que faz parte do balé da cantora.

Lexa e MC Guimê anunciaram o fim do casamento e as coisas claramente não terminaram em bons termos, e rumores de que o motivo tenha sido uma antiga traição da cantora que teria sido descoberta agora por Guimê.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.