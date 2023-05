Saiba quem é o ator que ameaçou Paulo Vieira após receber 9,9 na Dança dos Famosos

A identidade do ator que teria ameaçado Paulo Vieira após receber uma nota 9,9 no "Dança dos Famosos", do Domingão, foi revelada hoje (15).

Segundo Leo Dias, do Metrópoles, se trata de Marcello Mello Jr, quando ele se apresentou com Ana Paula Guedes no ritmo paso doble em 2021. Foi a ocasião em que ele não recebeu 10.

Apesar de rasgar elogios, o humorista deu nota 9,9, o que irritou o ator, que teria enviado um áudio para a assessoria de Paulo dizendo que iria pegar o ator "lá fora", mas nunca apareceu.

Sem citar nomes, Paulo Vieira contou sobre a ameaça neste domingo após ser criticado por avisar que dessa vez só iria dar notas 10 para todos os participantes, mesmo não gostando das apresentações.