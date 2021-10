Saiba qual o destino de Camilla de Lucas na Globo após The Masked Singer

A influencer vai substituir Vivian Amorim que está grávida do seu primeiro filho com Leo Hirschmann.

Segundo o Observatório da TV, Camilla de Lucas irá apresentar ao lado de Bruno de Luca, o programa BBB22: A Eliminação, no Multishow, com estreia prevista para janeiro.

The Masked Singer Brasil termina hoje e um dos integrantes do elenco do reality já tem o seu próximo destino na Globo.

