Saiba qual é a ‘mutreta’ que Lula acusa Globo de ter feito na eleição de 89

Em seu primeiro pronunciamento depois da anulação de suas condenações, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez várias observações sobre a pandemia no Brasil, a vacinação e a economia na gestão do presidente Jair Bolsonaro, e também criticou a Rede Globo.

Na fala, Lula acusou a emissora de, nas eleições de 1989 em que concorreu à presidência contra Fernando Collor, tê-lo “roubado” e feito uma “mutreta” no segundo turno, com o intuito de prejudicá-lo e favorecer Collor, que acabou eleito.

Para quem não sabe ao que ele se refere, nós explicamos: Na antevéspera da eleição de 89, a TV Globo exibiu em seus jornais trechos editados do debate do segundo turno entre Lula e Collor, pegando apenas os bons momentos de Collor e os maus momentos de Lula, sendo depois acusada de manipulação para interferir no resultado das urnas.

Responsável pela edição admitiu

Anos depois, o jornalista responsável pela edição, Ricardo Tostes, em entrevista ao Memória Globo, admitiu que foi ordenado a ele que pegasse o debate televisionado e fizesse cortes no “melhor do Collor” e “pior do Lula”.

"Isto não é jornalismo, isto é o serviço mais sórdido que eu fiz na vida", lembrou Tostes, que faleceu em outubro de 2020. Ele também admitiu que recebeu instrução para pegar a edição e incluir coisas que não constavam no debate, que desequilibravam a edição favoravelmente a Collor. O jornalista contou, ainda, que não lembra de todos os detalhes do ocorrido por conta do "trauma profissional e pessoal que representou pra mim isso.".