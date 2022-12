Saiba o motivo pelo qual Márcio Garcia está pressionando Globo para rescindir contrato

Antes de ir para Globo, Márcio apresentava o programa “O Melhor do Brasil”, na Record. Ele foi substituído por Faro no comando da atração em 2008.

Há alguns dias o colunista Leo Dias noticiou que o apresentador Márcio Garcia estaria pressionando a Globo para rescindir seu contrato ao rejeitar comandar o próximo The Voice Kids e parece que o motivo é uma possível negociação com a Record.

