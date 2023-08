Saiba o motivo de Larissa Manoela ter exposto rompimento com pais ao Fantástico

A entrevista de Larissa Manoela ao "Fantástico" do último domingo chocou o Brasil, e uma amiga próxima da atriz revelou o que fez a atriz levar o rompimento com os pais ao público.

"Não está fácil para Larissa viver esse rompimento familiar. Mas ela conta com acompanhamento psicológico para lidar com essa situação. Foram muitas tentativas de resolver isso para que não chegasse a esse ponto, mas não deu. A carta dos pais dela no “Fofocalizando”, do SBT, teria sido a gota d’água", afirmou ao jornal Extra a amiga, que não se identificou.

Na carta, Silvana e Gilberto negaram que tenham vendido a mansão da filha em Orlando, sem que ela soubesse. Eles também afirmaram que nenhum fator externo conseguiria mudar” a relação entre eles, trecho que passou a levantar mais suspeitas sobre o rompimento ter tido relação com o noivo da atriz, André Luiz Frambach.

Também no Fofocalizando, foi divulgado que a família do noivo que teria passado a gerir a carreira da atriz após o rompimento com os pais dela, o que foi negado por Larissa em um comunicado.

“A carreira de Larissa Manoela é gerida pela própria atriz, conforme se pode depreender do contrato social da empresa Mimalissa. Esta gestão não é feita por seu noivo, André Luiz Frambach, ou por ninguém da sua família. Quanto à produção dos conteúdos para as redes de Larissa, fica a cargo das produtoras que a própria artista escolhe. Entre as produtoras está a ALMF, que é fruto de uma sociedade entre André e Camille Frambach (irmã do ator). A ALMF é reconhecida no mercado por sua qualidade técnica’’.