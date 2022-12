Saiba como Gisele Bündchen ofuscou Cauã Reymond e Cleo Pires em evento em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quando Gisele Bündchen subia as escadarias da Pinacoteca do Estado de São Paulo, envolta num enxame de fotógrafos e seus flashes, outras duas sumidades diante dos paparazzi flanqueavam sua chegada, murchos, invisíveis.

De um lado, Cauã Reymond, do outro, Cleo Pires. Os dois ímãs de atenção em qualquer noite normal não estavam numa noite normal, logo viram. A top model, recém-divorciada do top atleta americano Tom Brady, era a estrela da noite. Não por acaso, estava de dourado da cabeça aos pés, a cor do Sol.

Gisele cumpria agenda. É a garota-propaganda da marca de joias, a Vivara, que patrocinava a noite no museu. Lá fora, um dilúvio nesse pré-verão paulistano. Do lado de dentro, obras de arte, a arquitetura de Ramos de Azevedo repaginada por Paulo Mendes da Rocha, e holofotes difíceis de roubar.

É muito complicado destronar campeões de cliques dos sites acostumados a dar manchetes como "fulana surge deslumbrante, dei zoom", "fulana põe o corpaço para jogo, gata", "fulana quase mostra demais em dia de praia" ou "fulano surge de sunga e volume impressiona".

Cauã logo se livrou do blazer comportado e deixou os músculos à mostra numa regata presa ao corpo como tatuagem. Cleo estava bem à vontade. Mas a noite era de Gisele, cercada de seguranças e distribuindo sorrisos para os flashes.

Entre os fotógrafos, o clima era de guerra. Entre os convidados, uma curiosidade incontrolável. Jornalistas, influencers, modelos, todos queriam chegar perto da maior modelo brasileira cumprindo uma agenda de negócios.

No jargão do jornalismo, não houve lide, ou seja, nada que merecesse uma reportagem. Mas cá estamos relatando que estivemos presentes na aura de Gisele Bündchen, uma mulher que para muitos no Brasil tem status de uma espécie de princesa da família real caso a nossa extinta monarquia tivesse o poder de fogo midiático da atual realeza britânica.

Gisele chegou, sentou, sorriu e evaporou. Todos ao redor foram reduzidos a insetos curiosos. É uma top model cumprindo uma agenda de negócios, afinal.