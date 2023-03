Sai resultado de teste de DNA de suposta filha de Silvio Santos

Clemozeide Lundgren veio a público em 2020 alegando ser filha biológica de Silvio Santos. O resultado do teste de DNA veio à tona nesta segunda (13) dois anos depois da declaração da mulher de 72 anos.

Na época, Clemozeide conseguiu na Justiça que o dono do SBT realizasse o teste, as a coleta só foi feita no dia 30 de agosto de 2022.

De acordo com o colunista Gabriel Perline, do IG Gente, o teste que saiu em 8 de setembro de 2022 deu negativo e a mulher não é filha biológica de Silvio Santos.

Após o resultado negativo, Clemozeide recorreu à Justiça alegando que o processo de coleta do DNA do apresentador poderia ter “possíveis irregularidades”.

A mulher requisitou que o um novo exame seja feito e com a presença do dono do SBT. Na primeira coleta os advogados do apresentador informaram que por conta de uma faringite ele não pôde comparecer ao local da perícia.

Ainda segundo o colunista, Clemozeide disse que na época a coleta foi feita na casa de Silvio e que ela juntamente com os advogados não foram autorizados a entrar na propriedade para acompanhar a coleta do material genético ao vivo.

Na contestação, a mulher coloca em dúvida o laboratório indicado pela Justiça para realização do procedimento. Clemozeide alega que a equipe não conseguiu realizar a coleta pois Silvio teria realizado um teste sanguíneo no dia anterior a pedido de seu dentista.

Como ficou inviável, foi sugerido então um teste de mucosa oral, mas os profissionais informaram que não haviam levado o material necessário. A equipe do dono do SBT indicou o laboratório Gene que foi quem emitiu o resultado final do teste do DNA.