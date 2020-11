Safadão prepara show para 4 mil pessoas: 'Não se pega Covid só nos shows'

Wesley Safadão está disposto a mostrar que é possível voltar a fazer shows, seguindo as recomendações da OMS, por conta da pandemia do novo coronavírus. O cantor fará um show para aproximadamente 4 mil pessoas neste fim de semana, em Natal, no Rio Grande do Norte.

"Só o meio do entretenimento ainda não voltou. Bares voltaram, shopping voltou. Tudo voltou a funcionar. E eu não acredito que as pessoas só peguem covid depois de 20h, 22h. Só peguem nos shows", disse ele em entrevista ao Splash, do UOL. Os ingressos para o evento, que acontecerá na Arena das Dunas, se esgotaram em cinco minutos.

De acordo com a publicação, o cantor começou a pensar na volta aos palcos a partir do feriado do dia 7 de setembro, quando praias surgiram lotadas. Desde o início da flexibilização, o artista se mostrou a favor da retomada dos shows.

"Quem está sendo muito prejudicado são os artistas menores. É o cara do palco, do sim, da luz, do banheiro químico, da limpeza e os produtores de evento que só vivem disso (...) Não quero ser o salvador da pátria, mas não estou fazendo só por mim. Eu tinha até opção de ficar quieto e não levar críticas", disse ele em um dos seus manifestos nas redes sociais.

Ele garante que vai mostrar que é possível voltar com segurança. "Não é o ideal, mas já é um recomeço, um grande passo. Já tenho shows marcados em São Paulo, em dezembro, de forma reduzida também", contou à reportagem.

Safadão testou positivo para Covid em agosto e chegou até ser acusado de mentir sobre o diagnóstico.