Sabrina Sato revela vício em masturbação e vibradores: ‘tenho uns 40’

A apresentadora relembrou sua viagem ao Japão onde precisou de duas malas para trazer os vibradores que comprou no país. No bate-papo, Sabrina confessou que gosta de se masturbar para dormir melhor.

“Tenho uns 40, vários… Vou me desfazendo, doando os usados. Dou de presente e ganho também. Eu adoro, sou praticamente viciada em vibradores”, disse durante o programa ‘Saia Justa’ do canal GNT.

