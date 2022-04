Ruy Castro falará sobre biografias em curso na Estação das Letras

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ruy Castro, José Castello, Felipe Pena e Claudia Lage fazem parte da programação de cursos do mês de aniversário do Instituto Estação das Letras. As aulas começam na segunda-feira, dia 4 de abril.

O jornalista Ruy Castro conduz, em abril, curso sobre biografia, ficção e crônica, em aulas online e ao vivo, divididas em três partes.

Também a partir do início do mês, Márcia Cristina da Silva, doutora em literatura brasileira, falará sobre o gênero voltado para crianças e jovens.

O escritor e crítico literário José Castello, por sua vez, conduz um estúdio sobre o conto e a criação ficcional de narrativa curta. Durante três meses, os participantes trabalharão e retrabalharão seu texto.

Felipe Pena, jornalista, escritor e psicólogo, vai debater a história da crônica no Brasil enquanto, na mesma programação, a roteirista Claudia Lage pretende mergulhar no processo criativo da prosa de ficção, interagindo com a teoria e a prática do romance.