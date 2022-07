Ruivinha de Marte sofre acidente em Manaus e relata momento de desespero

Manaus/AM - Anne Bergatin, a Ruivinha de Marte, usou as redes sociais para contar sobre o acidente que sofreu neste sábado (23), no bairro do Coroado, na Zona Leste de Manaus.

A influencer disse que estava junto ao namorado no carro, quando se envolveu uma colisão entre veículos, e com o forte impacto, acabou batendo o rosto no volante. Ela disse ainda, que os ferimentos não foram mais violentos, por conta do Airbarg que amorteceu a batida.

Ruivinha foi socorrida e levada para um hospital.