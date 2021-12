R.R Soares é trocado por Faustão e deixa a Band após 18 anos

O pastor R.R Soares deixará a Band depois de 18 anos e com isso o ‘Show da Fé’ não estará mais na programação da emissora, a partir do dia 1 de janeiro. O contrato não foi renovado devido a chegada de Fausto Silva, segundo o site Notícias da TV. Ele assumirá o horário da faixa 2022. Ainda segundo a publicação, havia negociações para o Show da Fé continuar em outro horário, mas ambos não chegaram em um acordo financeiro.

