'Roupa Nova' lamenta morte de Paulinho: 'as luzes do palco se apagaram'

O perfil oficial do Roupa Nova no Instagram lamentou a morte do cantor e integrante do grupo, Paulinho, vítima da Covid-19.

O músico tinha 68 anos e estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em um hospital do Rio de Janeiro. Ele fazia parte da banda desde a formação original, em 1980.

Na publicação, o grupo aproveitou para agradecer as orações. "As luzes do palco se apagaram. Infelizmente o nosso querido Paulinho não resistiu. Acabamos de receber a notícia que ele veio a falecer de falência de múltiplos órgãos após ser acometido pela infecção do vírus COVID 19. Paciente decorrente de outras co-morbidades, entre elas um transplante de medula óssea devido a um linfoma, ele teve uma parada cardiorrespiratória hoje, que levou à parada dos órgãos. Nossos agradecimentos à todos que oraram e pediram por ele. Deus o receba de braços abertos! #Luto.".