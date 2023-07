Roteirista conta como perdeu Mick Jagger para Luciana Gimenez: ‘me odeio, sério'

Maria Eduarda Mayrinck, que faz vídeos contando suas experiências com celebridades, revelou a vez em que “perdeu” Mick Jagger para Luciana Gimenez.

Conhecida como Maridu, a carioca é roteirista, diretora e jogadora de poker, além de fazer sucesso com seus vídeos nas redes sociais. O relato não é de agora, mas viralizou na internet nesta semana, quando o artista completa seus 80 anos.

Ela relatou que em 1998, perdeu a oportunidade de ficar com o astro dos Rolling Stones, durante um jantar organizado pelo empresário Olavo Egydio Monteiro de Carvalho na véspera do show que a banda fez no Rio de Janeiro.

Amiga da filha do empresário, ela esteve na mesma festa e assim que chegou, foi apresentada ao rcok star e fez uma piada para ele usando a letra de um de seus maiores hits, Sympathy for the Devil: 'Entrei na festa posuda. Na hora de cumprimentar o Mick Jagger, ele estende a mão e eu falo: 'pleased to meet you, hope you guess my name'.

Em tradução livre, a frase quer dizer: “Prazer em te conhecer, espero que você adivinhe meu nome”.

Jagger caiu na gargalhada: “Falei pra ele: 'do que você está rindo tanto? As pessoas não fazem essa piada toda hora?' E ele disse: 'supreendentemente, não'."

Depois de um tempo durante a animação da festa, Maridu se surpreendeu com um convite de Mick Jagger para dançar. "Estou em pé, ele me puxa pra dançar. De repente, ele enfia as pernas no meio da minha. Eu não sei dançar, mas, nesse caso, virei uma bailarina do Municipal".

"Estamos lá no maior 'encoxamento', dançamos umas três músicas juntos. Falei: 'pronto, eu vou me pegar com o Mick Jagger' (...). Coxa na coxa, eu sentindo coisas nas minhas áreas particulares. Decido que vou fazer um jogo duro e para ir ao banheiro. Eu me odeio, sério (...). Em minha defesa, eu tinha 21 anos. Enquanto eu ia ao banheiro pra fazer jogo duro com o Mick Jagger, eu olho e, óbvio, já tem 30 mulheres em volta dele. Pensei: 'O que eu fiz?' De repente, eu olho e ele já está dançando com esta beldade que tem pernas até o meu ombro, chamada Luciana Gimenez", conclui Maridu.

Mick Jagger e Luciana Gimenez não chegaram a se casar, mas em maio de 1999, a modelo deu à luz a Lucas Jagger, fruto do breve relacionamento com o astro do rock.