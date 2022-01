Ronaldo Fenômeno contrai Covid-19 e cancela participação em aniversário do Cruzeiro

Ronaldo Fenômeno não vai poder comparecer às comemorações do aniversário do Cruzeiro, após testar positivo para a Covid-19. O ex-jogador que comprou a SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do clube era uma das principais presenças aguardadas no aniversário de 101 anos do time. O próprio Cruzeiro informou, por meio de nota, que Ronaldo contraiu o vírus e irá ficar em isolamento social. Ainda conforme a nota, Fenômeno tem sintomas leves da doença e ficará em repouso, por orientação médica.

