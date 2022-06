Ronaldo cumpre a promessa e chega a Santiago de Compostela

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois que o time espanhol do Real Valladolid subiu à primeira divisão nacional, o presidente do clube, Ronaldo Nazário, 45, prometeu que pedalaria mais de 500 km até Santiago de Compostela. O ex-jogador cumpriu a promessa no final da tarde desta quarta-feira (8).

O Fenômeno e a mulher Celina Locks foram recebidos por centenas de pessoas em uma das praças principais da cidade espanhola, a Piazza Obradoiro. "É verdade que o caminho é muito difícil, os obstáculos são muitos, mas foram quatro dias incríveis. Estou com muita dor, minha bunda dói muito, mas valeu a pena", disse Ronaldo ao diário León. "O Caminho (de Compostela) é lindo e a Catedral incrível. Eu não esperava essa recepção, foi espetacular. Chegando na Catedral já dava para sentir a energia do povo, é um momento especial", completou o presidente do Valladolid.

Mais cedo, ele chegou postar um vídeo contando que só faltavam 50 km para chegar ao destino final e assumiu as dificuldades do circuito. Ronaldo ainda reclamou das dores no corpo, cansaço e o tempo fechado da região.

"Minha bunda está em carne viva", reclamou Ronaldo. "Estamos até esquecendo as dores, pois estamos muito contentes", emendou Celina em outro trecho do vídeo. Os dois usaram bikes elétricas para completar a maratona e diminuir o sacrifício da promessa. Ronaldo e Celina passaram por regiões como Sahagún, León, Monforte de Lemos e Lalín no norte da Espanha.