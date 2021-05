Rolling Stones lançam CD e DVD de show histórico em Copacabana após 15 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os Rolling Stones anunciaram o lançamento do show histórico feito em 2006 na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. O material completo ainda é inédito.

Mais de um milhão de pessoas se reuniram no local para assistir à apresentação, que integrou a turnê "A Bigger Bang", e foi gratuita. A banda Titãs, o DJ Marcelo Janot e o grupo AfroReggae abriram para os ingleses.

Chamado de "A Bigger Bang: Live On Copacabana Beach", o material foi remixado, reeditado e remasterizado. O show ganha versões em múltiplos formatos, como vinil, CD, DVD e Blu-Ray. O anúncio da pré-venda foi feito na sexta (7) e os produtos já estão esgotados no site da banda.

As edições especiais serão lançadas em 9 de julho. Para aplacar a ansiedade dos fãs, no dia 28 de maio, o grupo divulga um EP digital com cinco faixas do show -"'Sympathy For The Devil'', "Wild Horses", "You Got Me Rocking", "Happy" and "Rough Justice".

Depois, em 12 de junho, lança uma edição limitada de um vinil de dez polegadas com versões de "Rain Fall Down" (ao vivo na praia de Copacabana) e "Rough Justice" (ao vivo em Salt Lake City), como parte do Record Store Day, uma ação comemorativa que envolve lojas de discos em todo o mundo.