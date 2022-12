Rodrygo da seleção aparece com os gêmeos pela 1ª vez após polêmica com paternidade; vídeo

Rodrygo Goes apareceu nos stories do Instagram pela primeira vez com os filhos Rayan e Ravy, de 10 meses, nesta quinta-feira (22), após polêmicas por dificultar o reconhecimento da paternidade desde a gestação de Pamella Souza, e depois disso, causar questões com a pensão.

O jogador conhecido como Rayo apareceu animado dançando com um dos bebês no colo enquanto um familiar carregava o outro. Até o mês passado, as crianças só haviam tido um único encontro com o pai, que segundo Pamella, durou apenas 20 minutos.



Polêmicas ---- O jogador do Real Madrid e da seleção brasileira chegou a se negar a fazer teste de DNA e Pamella expôs outros detalhes da situação em uma entrevista à Record TV.

Ela contou que os dois ficaram cinco vezes em festas dadas por Rodrygo, e na quinta, ela engravidou. Quando contou a notícia para o jogador, ela afirma que ele sumiu e a bloqueou nas redes sociais. O jogador chegou a se recusar a fazer teste de DNA, mas a paternidade foi confirmada graças ao material genético dos pais do atleta.

Pensão ---- Ganhando milhões de euros de salário pelo Real Madrid, o jogador chegou a pedir para pagar o equivalente a apenas 2 salários mínimos de pensão alimentícia para as crianças. A Justiça determinou que ele pague o equivalente a 20 salários mínimos.