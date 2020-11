Rodrigo Simas conta sobre 'brochada' na 1ª vez com Agatha Moreira

Rodrigo Simas presenteou os telespectadores do "Lady Night" com um detalhe bem íntimo da sua relação com Ágatha Moreira. O ator disse que "falhou" na primeira vez com a atriz porque estava muito alcoolizado e nervoso. "Brochei. Eu estava nervoso e mais bêbado do que não sei o que", disse ele, que contornou a situação: "Dai eu falei: 'vamos fazer de outras formas'", disse.

a agatha olhando pro rodrigo tipo ''vai falar lindo??''

aí o rodrigo ''broxei'' kkkkkkkk ai como eu amo esse casalpic.twitter.com/Ponbb8bq4N — diana (@diana_yasdem) November 13, 2020



Rodrigo disse que uma semana depois, os dois tiveram outra relação sexual, e tudo deu certo dessa vez. Ágatha, no entanto, disse que não foi uma semana depois: "Foi no dia seguinte", corrigiu a namorada.