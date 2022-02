Rodrigo Santoro, Fiorella Mattheis e mais famosos se mobilizam para ajudar Petrópolis

Paolla, Preta e Juliette também divulgaram o perfil do SoSerra, responsável por arrecadar doações e ajudar as famílias.

Fiorella, que nasceu e cresceu na cidade, fez vários stories abalada com a tragédia. ‘"Estou completamente em estado de choque com o que aconteceu em Petrópolis, a minha cidade, cidade em que eu nasci e cresci. Tenho amigos, família, realmente a gente nunca viveu nada parecido com isso. Devastador, nunca vi nada igual”, disse nos stories.

