Rodrigo Mussi vai à casa de Viih Tube em 1ª saída após acidente

Nesta terça-feira (17), Rodrigo Mussi saiu pela primeira vez do ambiente hospitalar desde que sofreu um grave acidente de carro, e fez uma visita para a ex-BBB Viih Tube, sua amiga e com quem ficou antes do acidente.

O ex-BBB está internado no centro de reabilitação Rede Lucy Montoro, onde faz fisioterapia. Ele tinha uma consulta com oftalmologista e quis emendar no encontro com a influencer, segundo Leo Dias, do Metrópoles.

Rodrigo teve o desejo atendido e a conversa no apartamento de Viih Tube foi toda monitorada por enfermeiros e profissionais que estão cuidando dele na Rede Lucy Montoro.

Segundo Leo Dias, o encontro com Viih só foi possível porque a consulta oftalmológica precisava ser realizada fora do centro de reabilitação.