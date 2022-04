Rodrigo Mussi usava 99 após ganhar corridas grátis no Anjo do BBB; empresa se pronuncia

A empresa de transporte por aplicativo 99 emitiu uma nota confirmando que o ex-participante do Big Brother Brasil 2022 Rodrigo Mussi estava em uma corrida com um motorista parceiro do app quando sofreu um grave acidente de carro.

"[...] A empresa lamenta profundamente o acidente e informa que está em busca de contato com os familiares do passageiro e motorista para oferecer apoio e acolhimento necessários. A 99 irá colaborar com as autoridades no que for preciso durante a investigação.", diz um trecho da nota.

No momento do acidente, Rodrigo provavelmente usava o prêmio que ele havia ganhado durante a sua passagem pelo BBB22. A 99 é patrocinadora do programa e quem vence a prova do Anjo ganha R$ 9.999 em corridas da empresa. O gerente comercial foi Anjo duas vezes, então ganhou o prêmio dobrado, podendo usar transporte gratuito de carro o ano inteiro.

Rodrigo estava no banco de trás da carona, voltando do jogo entre São Paulo e Palmeiras no Morumbi. Por volta das 3h, o motorista acabou cochilando e batendo na traseira de um caminhão. O motorista não se feriu graças ao airbag, mas Rodrigo teria sido arremessado e foi levado ao Hospital das Clínicas em estado grave.