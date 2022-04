Rodrigo Mussi se comunica e tem momento mais lúcido desde o acidente: ‘olhos bem abertos'

A família de Rodrigo Mussi atualizou mais uma vez os fãs sobre o estado de saúde do ex-participante do BBB22, que está se recuperando de um grave acidente de carro.

Nesta terça-feira, 12, o irmão Diogo informou que o influenciador esteve em seu momento mais lúcido desde o início da internação.

"O Rodrigo está no momento mais lúcido hoje, se comunicou muito com as mãos comigo, com o rosto também, com as expressões faciais. O processo de extubação prossegue. Deve acontecer perto do final de semana ou no início da semana que vem", explicou Diogo.

"A cirurgia na coluna, por ora, está descartada [...] Se for necessária, vai ser futura, e é uma questão mais de endireitamento e fortalecimento da coluna. Não é nada medular", disse.

"O Rodrigo tentou falar alguma coisa comigo, perguntei para ele se era alguma coisa importante e ele dizia que sim, mas eu não consegui entender exatamente do que se tratava [...] A gente está muito otimista. A médica chegou e falou 'oi Rodrigo' e ele já deu um tchauzinho com as mãos, isso deixa a gente muito feliz. Ele estava com os olhos bem abertos hoje, estava até passando novela, coincidentemente O Cravo e a Rosa, a novela que a gente assistia com a nossa avó tomando café", finalizou.