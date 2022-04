Rodrigo Mussi fará exame para avaliar lesão na coluna

Internado na UTI há uma semana, Rodrigo Mussi passará por um exame nesta quinta-feira (7) para avaliar a lesão na coluna.

“Não se sabe se pegou medula ou não, mas muito provavelmente não. Ele está com os movimentos do corpo, ele está com movimentos não involuntários. Porque ele se coça, ele aperta a sua mão, ele tem força até, ele mexe a perna. Às vezes, ele quer arrancar alguma coisa porque está incomodando. Então, não são movimentos involuntários”, contou Diogo Mussi, irmão do ex-bbb, em entrevista ao Jornal Nacional.

Ontem, Rodrigo abriu os olhos novamente. “ele parece que ficou consciente, mais ou menos por uns cinco minutos. Ele respondeu à médica que perguntou se ele estava ouvindo, ele balançou a cabeça positivamente. Então, em menos de uma semana, pelo trauma, a recuperação dele tem sido muito boa”.

Diogo acredita que o irmão irá se recuperar. “Eu falei pra ele: 'você vai me ajudar a ser uma família, vai me ajudar a trocar fralda, vamos no Morumbi com ele?' Ele apertou muito a minha mão, se mexeu muito. Mexeu o tronco, mexeu perna. Foi muito emocionante para mim. Ele está ainda em estado grave, delicado, porém ele está muito melhor. A gente vai sair dessa”, disse ele, que será pai em breve.