Rodrigo Mussi comenta boato de que Maíra Cardi proibia Arthur Aguiar de sair com amigos

Rodrigo Mussi, que se reencontrou com Arthur Aguiar e Eliezer em jantar nesta sexta-feira (14), comentou sobre o boato de que o campeão do BBB22 era proibido por Maíra Cardi de sair com os amigos.

“Estou vendo fofoquinha sem fundamento nenhum, falando que o Arthur saiu porque não está mais com a Maira, porque a Maira não deixava. Mentira, tá, gente? Eu conversei bastante com o Arthur. Ele é super carinhoso com a Maíra, que também é muito carinhosa com ele. Então não acredite nas fofoquinhas aí, não, tá?”, disse Rodrigo no stories.

Assim que Arthur apareceu com os ex-bbbs, um internauta comentou em uma página no Instagram: “Nossa, é impressão minha ou foi só ele se separar da Maíra pra reencontrar os amigos? Será que ela proibia?”.

Maíra chegou a responder o comentário negando que tivesse proibido o ex-marido enquanto ainda estavam juntos.