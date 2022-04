Rodrigo Mussi abre os olhos pela primeira vez após acidente e reage a comandos

“Rodrigo Mussi respondeu a comandos balançando a cabeça e abriu um dos olhos por um tempo e logo voltou a dormir! Ele está reagindo, com sede de viver! Continua Rodrigo, estamos com você”, disse o comunicado divulgado pela família.

Em um novo boletim divulgado no início da noite desta terça-feira (5), médicos informaram que Rodrigo Mussi abriu os olhos e respondeu a comandos. O ex-participante do BBB22 está em estado grave, se recuperando de um acidente de carro no último dia 31.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.