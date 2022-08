Rodrigo Lombardi publica foto rara do filho: 'saudade'

Rodrigo Lombardi publicou uma foto rara ao lado do filho, Rafael, de 14 anos. Na publicação do Instagram, o ator falou sobre a saudade do adolescente.

“Saudade de você! Todo dia, toda hora! Te amo! Pra sempre! Infinito e além!”, escreveu na publicação. Rodrigo Lombardi é bem discreto quando se trata de sua vida pessoal.

O filho do ator é fruto do relacionamento com Betty Baumgarten, com quem é casado desde 2005. Rodrigo Lombardi sempre foi bem discreto quando se trata de sua vida pessoa.