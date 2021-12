Rodrigo Hilbert faz ‘punheta de bacalhau’ no É De Casa e internautas não aguentam

A participação de Rodrigo Hilbert no “É De Casa” rendeu memes e comentários após o apresentador preparar uma receita chamada “punheta de bacalhau”. O prato é típico da culinária portuguesa e por lá, a palavra significa “um punhado, um pouco de”, mas no Brasil, “punheta” é tipicamente sinônimo de masturbação masculina. Muitos até acharam que estavam ouvindo errado. Mas é esse mesmo o nome do prato. Com isso, os internautas não conseguiram praticar a maturidade e caíram na risada, colocando o nome da receita nos trending topics do Twitter. O senhor falando o prato pro Rodrigo Hilbert no É de casa:Punheta de Bacalhau pic.twitter.com/kGWEA2jdxk — Gilvane Arabar (@Arabar_Gilvane) December 25, 2021 Desculpa, mas eu não tenho maturidade pra ver o Rodrigo Hilbert preparando uma *punheta de bacalhau* às 9:45 da manhã na minha TV. #EDeCasa — Gab (@gabdamota) December 25, 2021 O malabarismo da Globo pra não colocar na tela o verdadeiro nome do prato (punheta de bacalhau) kkkkkkkkkkk pic.twitter.com/duaaZh9Z2u — o + ignorado (@venusboy13) December 25, 2021 Rodrigo Hilbert acabou de mandar um "tamo aqui fazendo uma punheta de bacalhau... Hummm dá água na boca" na TV aberta — Icaro (@satang0ss) December 25, 2021 Não consegui entender o nome da comida que estão fazendo no É de Casa e toda vez que o Rodrigo Hilbert fala o nome entendo "punheta de bacalhau". — Um alguém (@cansadu) December 25, 2021 Rodrigo hilbert é a unica pessoa com a envergadura moral de falar repetidas vezes "punheta de bacalhau" às 9h do dia de natal — 3 tom holland numa moto (@Chorandinho7) December 25, 2021

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.