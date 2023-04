Rodrigo Faro surge de crooped e divide opiniões: 'muito feio'

Rodrigo Faro surgiu de crooped e dividiu a opiniões de seguidores nas redes sociais. A peça costuma ser um item feminino, mas começou a virar assunto na web com Gabriel Santana, que usou vários looks com a peça no BBB23.

"É isso mesmo produção... Vamos de cropped", brincou o apresentador de 49 anos. A escolha do look no entanto dividiu opiniões.

"Super aprovo", comentou uma seguidora. "Homem hetéro que sabe o que quer, não liga para zoeira e opinião", defendeu outra. Teve quem foi contra a roupa. "Não adianta esse povo ama lacrar. Seria cômico se não fosse trágico^. criticou um internauta. "Muito feio", disse outro.

Vale lembrar que antes do ex-BBB, o cantor Vitão também já surgiu várias vezes com crooped em seus looks.