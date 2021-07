Rodrigo Faro rebate Zezé Di Camargo dizer que ele ‘vende a mãe por audiência'

Rodrigo Faro não ficou quieto ao ver Zezé Di Camargo comentando que o apresentador “vende até a mãe por audiência”, ao opinar sobre a polêmica envolvendo teste de covid no SBT.

O apresentador, que está com covid-19, foi ao Instagram rebater o sertanejo com uma sequência de stories. Leia na íntegra:

“Mensagem para Zezé Di Camargo. Caríssimo, pelo respeito que tenho ao artista que você é, ao homem, pai de família e por tantos anos de amizade, eu me sinto confortável em responder o seu comentário ao meu respeito e de minha mãe. Assim como você, comecei a trabalhar cedo, desde os meus seis anos de idade. São 41 anos de carreira onde não tive qualquer tipo de desavença com quem quer que seja. Pelo contrário, me sinto uma pessoa querida e respeitada pelos meus colegas”.

“Ressalto aqui, nessa carreira de 41 anos, a importância da minha mãe, uma mulher guerreira que sempre esteve ao meu lado, apoiando as minhas decisões e vibrando com as minhas conquistas e vitórias. Assim como a Dona Helena, a minha mãe, Dona Vera, merece respeito e isso é o mínimo que poderia esperar de um artista e uma pessoa como você, que tem uma ligação muito forte com a mãe. Você tem todo o direito de achar o que quiser de mim, mas não fale da minha mãe, por gentileza”.

“Fico ainda mais triste com essa atitude em um momento delicado de saúde que estou passando, pois, ao contrário de você, todos os demais integrantes da família Camargo e tantos outros colegas da classe artística, me enviaram mensagens de carinho e torcida pela minha recuperação. Se sua intenção foi ‘lacrar’ com esse comentário, felizmente você não conseguiu. Meus fãs e minha família sabem da minha conduta nessa vida. Creio eu que a imagem que você tem ao meu respeito diga muito mais sobre você do que de mim… A justiça de Deus tarda mas não falha”.