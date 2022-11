Rodrigo Constantino é chamado de 'puxa-saco do Bolsonaro' e se demite ao vivo da Jovem Pan

Irritado, Constantino desligou a câmera sem se despedir do programa. “O Paulo, continua o programa aí! Eu não sou obrigado a ouvir isso não! Continua o programa sem mim! Cansei, cansei, avisa o Tutinha que eu cansei”, disse o comentarista. Tutinha, no qual Rodrigo Constantino se refere é o Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho, dono da Jovem Pan.

O comentarista político da Jovem Pan News, Rodrigo Constantino, se demitiu ao vivo do canal após ser chamado de 'puxa-saco' do presidente Jair Bolsonaro pelo analista Leonardo Grandini. O episódio aconteceu, nesta quarta-feira (17), durante o programa “3 em 1”.

