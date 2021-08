Rodrigo Bocardi se irrita com internauta e manda recado ao vivo

Bocardi rebateu e mandou um recado ao vivo: “A piada está na sua mensagem, não no nosso comportamento. Fomos ouvindo as pessoas de forma aleatória. Talvez não seja o seu caso, mas quantas pessoas não estão aí em seu primeiro dia [de trabalho] no meio de uma pandemia, conseguindo um emprego”, disparou.

O apresentador lia os comentários dos internautas e fez questão de ler a insinuação de uma pessoa, que ironizou o fato da repórter ter entrevistado justamente uma mulher que estava no primeiro dia do emprego após uma fase desempregada em meio a tantas pessoas.

