Rodolffo revela traição de Gabriel Medina em festa: ‘a mais deliciosa'

Rodolffo bateu com a língua nos dentes durante a madrugada do sábado em uma conversa com Arthru na festa do BBB 21, e acabou revelando uma “pulada de cerca” do surfista Gabriel Medina em uma festa.

Rodolffo contando de um evento que o Medina levou bebida escondido e “comeu a mais deliciosa do camarim” e o Arthur perguntando se um dia eles vão ter essa moral também #BBB21#FESTABBB21 pic.twitter.com/ppiCY8g2Db — Revista da Mulher (@rdamulher) March 6, 2021

"Eu fiquei trocando ideia com o Medina", disse o sertanejo. Empolgado com a história, Arthur disse: "Sério?". O cantor continuou: "Ele bebendo vodka numa garrafinha disfarçada…”, disse, chegando à parte da traição: “Comeu a mais deliciosa dentro do camarim. Pulou a cerquinha".

Arthur achou legal e disparou: "Nós vamos ter essa moral, será? Um dia?".

Gabriel Medina está casado com Yasmin Brunet. Os dois estão juntos desde março de 2020. Antes disso, teve um relacionamento entre idas e vindas com a atriz Bruna Griphao.