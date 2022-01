Rodolffo engata affair com baiana ‘sósia’ de Juliette

Carlinhos Maia está de férias com uns amigos em Trancoso, na Bahia. Dentre o grupo, está o cantor Rodolffo, o qual o humorista acabou entregando o affair entre o ex-BBB e Aiane Freitas. A influencer tem 28 anos, nasceu em Irecê, no interior da Bahia. A jovem, inclusive, chega a ser chamada de ‘sósia’ de Juliette, campeão do reality da Globo. Aiane se tornou mais conhecida nas redes sociais quando foi levada por Carlinhos Maia para sua turma.

