Rock in Rio terá shows de Iron Maiden, Sepultura, Iza e Ivete Sangalo em 2022

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Rock in Rio terá Iza e Ivete Sangalo como atrações do palco Mundo na edição de 2022. Iza fará show no mesmo dia em que Justin Bieber e Demi Lovato se apresentarão no festival, em 4 de setembro. Já a cantora baiana será um dos destaques de 11 de setembro.

A organização reconfirmou ainda os shows do intitulado dia do metal do evento, em 2 de setembro, com Iron Maiden, Dream Theater, Megadeth e Sepultura em uma dobradinha com a Orquestra Sinfônica Brasileira, também no palco Mundo. Essas bandas já haviam sido anunciadas antes do adiamento em 2021 por causa da pandemia de Covid-19.

O evento na capital fluminense, que seria em 2021, teve de ser remarcado para os dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro do próximo ano, no Parque Olímpico, onde é montada a Cidade do Rock.

Outros nomes como Living Colour com o guitarrista Steve Vai, no palco Sunset, e o DJ Alok também figuravam na lista de anúncios antes da remarcação, mas ainda não foram confirmados para 2022.

Na última edição, há dois anos, Iza fez uma bela apresentação no palco Sunset, que contou com um dueto com Alcione. Ivete esteve no palco Mundo e chamou a atenção com um show alegre em que entrou tocando bateria. “Queria mostrar minha porção roqueira”, disse ela ao Lineup após a apresentação.

Informações sobre venda de ingressos e preços tampouco foram divulgadas. Tradicionalmente, o festival dá início ao processo com o Rock in Rio Card, que possibilita ao fã comprar sem saber a programação e depois escolher os dias em que deseja ir.

A versão do festival em Lisboa também foi adiada —em 2020 e 2021— e passou para os dias 18, 19, 25 e 26 de junho de 2022.

Segundo a organização, as mudanças foram baseadas nas indefinições do cenário mundial da pandemia de Covid-19 e no fato de que não haveria tempo hábil para montar o festival in loco, em ambas as praças.

A última edição do Rock in Rio brasileiro reuniu atrações como Foo Fighters, Red Hot Chili Peppers, Seal, Emicida, Weezer, Anitta e Imagine Dragons.

Em Portugal, para a próxima edição, estão confirmados nomes como Foo Fighters, Post Malone, Jason Derulo, Black Eyed Peas, The National, Liam Gallagher, Duran Duran e A-Ha.

Entre os brasileiros, Anitta e Ivete Sangalo também já foram confirmadas.

Iza, Ney Matogrosso, Projota e Giulia Be haviam sido anunciados antes do adiamento, entretanto ainda não figuram no lineup para 2022.