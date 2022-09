Rock in Rio tem line-up com Guns N' Roses, Gloria Groove e Jessie J nesta quinta-feira

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de um primeiro final de semana movimentado com shows de Justin Bieber, Post Malone e Iron Maiden, o Rock in Rio volta a ocorrer na capital fluminense nesta quinta-feira (8).

Os destaques do quarto dia do festival são as apresentações da banda Guns N' Roses, figurinha repetida no evento, a estreia dos italianos do Måneskin, além dos shows de pop de Gloria Groove e Jessie J.

Saiba, a seguir, quais são os principais shows que ocorrem na quinta. Veja também onde assistir e a que horas ocorrem as performances.

GUNS N’ ROSES

É a quinta vez que a banda se apresenta no Rock in Rio, com um show quue deve ser muito parecido com o da penúltima edição do evento, há cinco anos . Clássicos como "Sweet Child O' Mine" e "November Rain" devem preencher a setlist, já que a banda não lança um disco inédito desde 2008. O grupo se apresenta no palco Mundo à 0h10.

MÅNESKIN

O quarteto, que lançou luz sobre o rock italiano depois de explodir nas paradas com o hit "Beggin", viral no TikTok, sobe ao palco Mundo às 22h20.

THE OFFSPRING

A banda de punk rock, formada em 1984, vai ao palco Mundo às 20h10 num show que deve misturar suas canções mais antigas com algumas do disco "Let the Bad Times Roll", lançado no ano passado.

CPM 22

O grupo é a única atração brasileira a pisar no palco Mundo nesta quinta com show às 18h.

PALCO SUNSET

A pernambucana Duda Beat abre as apresentações do palco Sunset. Com um show programado para 15h30, a cantora deve apresentar suas canções mais famosas, como "Bixinho" e e "Meu Pisêro".

Às 16h55, quem sobe ao palco é a drag queen Gloria Groove. Ela está viajando o Brasil com a turnê que apresenta músicas do seu segundo disco, "Lady Leste", além de canções mais antigas. Groove costuma vestir looks com tons de vermelho e o número 13 estampado, em referência a Lula e o PT.

Não é incomum ver a artista gritando "fora, Bolsonaro", como fez no Lollapalooza. Veja o que os artistas podem fazer para se manifestar politicamente no Rock in Rio.

Jessie J é o nome pop internacional do dia. Ela fecha o palco Sunset, às 21h15, e deve cantar hits como "Domino" e "Price Tag", além de músicas que lançou recentemente.