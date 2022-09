Rock in Rio tem domingo pop com Justin Bieber, Demi Lovato, Iza e Luísa Sonza

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Justin Bieber é o grande destaque do Rock in Rio neste domingo (4). O canadense, que fez toda a agenda de shows do palco Mundo mudar depois de pedir para cantar mais cedo, vai se apresentar no dia mais pop do evento até agora.

Bieber sobe ao palco depois de Demi Lovato, que apesar de estar vivendo uma era roqueira, ainda deve levar para o festival um pouco do pop chiclete que a fez famosa. A brasileira Iza, dona dos hits "Pesadão" e "Dona de Mim", canta antes de Lovato.

No palco Sunset, aparecem Luísa Sonza e Marina Sena, juntas, e Priscilla Alcantara, que vem tentando despontar como cantora pop.

Saiba a seguir quais são os principais destaques do line-up do terceiro dia do Rock in Rio. Veja também onde e em que horários ocorrem os shows.

JUSTIN BIEBER

O astro do pop retorna ao Brasil com o show da sua nova turnê, que se concentra no seu disco mais recente, o "Justice". Se ele for repetir a setlist dos shows que fez recentemente, deve cantar também seus hits mais antigos, caso de "Baby", "Sorry" e "Boyfriend", para o alívio dos fãs nostálgicos. A apresentação no palco Mundo, que ocorreria às 00h10, agora foi reprogramada para 23h a pedido do próprio cantor.

DEMI LOVATO

A ex-cantora da Disney aproveitou para surfar na onda da volta do pop rock e lançou em agosto o disco "Holy Fvck", em que mistura guitarras e baixos barulhentos com letras sobre masturbação e religião. Seu show, que já passou pelas cidades de São Paulo e Belo Horizonte, resgata vários dos hits do começo de sua carreira. Ela sobe ao palco Mundo às 20h35.

IZA

Iza se apresenta no Rock in Rio pela primeira vez no palco Mundo no dia seguinte do seu aniversário e dois dias depois de lançar um EP chamado "Três", com 3 novas músicas. A cantora faz show às 18h25.

JOTA QUEST

A banda leva ao festival sua turnê de comemoração pelos 25 anos de carreira. A ideia do show é passear pela história do grupo, com uma setlist que mescla canções antigas com singles atuais. A apresentação ocorre às 16h15 no palco Mundo.

PALCO SUNSET

Palco Sunset Pouco depois de completar 80 anos de idade, Gilberto Gil surge como o destaque do palco Sunset neste domingo, com um show programado para acontecer às 21h55.

Antes do cantor baiano, às 19h30, Emicida faz um show com Drik Barbosa, Rael e Priscilla Alcantara como convidados.

Luísa Sonza, que empilhou hits no último ano com seu disco "Doce 22", fará uma apresentação com participação de Marina Sena, mineira que despontou no pop nacional com seu viral "Por Supuesto". O show acontece às 17h20.

Quem abre a programação do Sunset no domingo é Matuê, que deve levar um show de trap e hip-hop para o festival às 15h10.

ESPAÇO FAVELA

O destaque neste espaço é o show da Funk Orquestra. O grupo, que toca músicas de funk com uma roupagem orquestral, se apresenta às 20h05.