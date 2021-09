Rock in Rio: Dua Lipa é confirmada como atração principal no dia 11

Será o segundo show da cantora britânica no Brasil. Em 2017, ela abriu o show do Coldplay em São Paulo.

Dua Lipa foi anunciada como atração principal do dia 11 de setembro no Rock in Rio 2022. No mesmo dia que ela, canta também Ivete Sangalo.

