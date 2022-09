Rock in Rio começa com Iron Maiden, Sepultura e Gojira para seduzir os roqueiros

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Rock in Rio vai finalmente começar, nesta sexta (1º), depois de ser adiado em um ano por causa da pandemia de coronavírus. O festival retorna ao Parque Olímpico, na zona oeste do Rio de Janeiro, com uma mistura de shows de rock, pop, trap e até pagode. Mas o início vai ser roqueiro, numa tentativa do evento de fazer jus ao próprio nome.

O destaque do dia é a apresentação do Iron Maiden, banda que se consagrou no heavy metal, aquele subgênero sombrio e barulhento do rock. O grupo vai se apresentar no Palco Mundo, o principal do festival.

Outros palcos também estarão recheados de bandas roqueiras -tanto é que o próprio festival apelidou a data de Dia do Metal.

Veja, a seguir, os principais artistas que se apresentam no primeiro dia de Rock in Rio, e saiba os horários e locais de cada show.

IRON MAIDEN

A banda inglesa, formada em 1975, vai se apresentar no Palco Mundo às 21h30. É a quinta vez que o grupo sobe aos palcos do Rock in Rio. Os fãs devem bater cabeça com os grandes clássicos da banda, como "Number of the Beast" e "Fear of the Dark", além de músicas do disco "Senjutsu", lançado no ano passado.

SEPULTURA

A banda brasileira é a representante nacional no Palco Mundo nesta sexta. O inusitado é que, de alguma forma, o Sepultura vai tentar misturar seu heavy metal com o som erudito da Orquestra Sinfônica Brasileira, que vai se juntar ao grupo numa apresentação inédita. O resultado será visto no fim da tarde, às 17h25.

DREAM THEATER

Pela primeira vez no Rock in Rio, a banda de metal progressivo vai se apresentar no Palco Mundo nesta sexta, à 00h05. Canções do disco "A View from the Top of the World" devem aparecer no show do grupo, que tem 15 álbuns de estúdio.

GOJIRA

Volta ao Rock in Rio sete anos depois de seu primeiro show no festival, que aconteceu em 2015. O grupo francês, que mistura diferentes estilos de rock, é conhecido por escrever letras que falam sobre meio ambiente e espiritualidade. A performance ocorre no Palco Mundo, às 19h25.

PALCO SUNSET

O Palco Sunset também terá uma programação que vai atrair os roqueiros.

Às 20h30, sobe ao palco a banda de heavy metal Bullet for My Valentine, que cancelou sua participação no Rock in Rio de 2013 e agora finalmente se apresenta no festival -a aposta é que o grupo vai executar clássicos como "Tears Don't Fall" e "Your Betrayal".

Antes, às 16h25, quem se apresenta é o Metal Allegiance, grupo que estreia no festival com um show que deve se concentrar nas faixas do disco "Volume 2: Power Drunk Majesty", uma espécie de homenagem moderna aos clássicos do thrash metal. Duas horas depois, às 18h25, o grupo Living Colour sobe ao palco.

ESPAÇO FAVELA

Às 16h30, o palco do Espaço Favela será tomado pela mistura de heavy metal com elementos sinfônicos. O grupo Affront, criado em 2016, leva seu thrash metal para o Rock in Rio às 17h55. Depois, às 20h05, é a vez do show da banda carioca Gangrena Gasosa, que dá um jeito de mesclar elementos da religião umbandista com rock.

ROCK DISTRICT

O Rock District é o melhor lugar do festival para conhecer artistas roqueiros. Na sexta, haverá show das bandas Eminence, às 16h30, Noturnall, às 18h30 e Oitão, às 20h.