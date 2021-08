Rock in Rio anuncia Iron Maiden, Megadeth, Dream Theater, Sepultura, Iza e Ivete

As novas atrações anunciadas pelo Rock in Rio 2022 nesta quinta-feira (19) foram: Iron Maiden, Megadeth, Dream Theater, Sepultura, Ivete Sangalo e Iza.

Adiado devido à pandemia, o festival reconfirmou as bandas de heavy metal para o próximo ano, que terá o Iron Maiden como principal atração no dia 2 de setembro, primeira noite do Rock in Rio 2022.

Já Ivete e Iza cantarão no Palco Mundo no dia 11 de setembro. Nesta data, as principais atrações são Justin Bieber e Demi Lovato.

O festival deve acontecer nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro.