Roberto Medina diz que Lady Gaga recusou convite para Rock in Rio

O fundador desse festival de música, Medina, que surgiu em 1985, também disse que com o tempo, aprendeu a atender melhor às demandas das estrelas que trouxe para o rock carioca: “Na primeira edição, aprendi as exigências de pedido, como 400 toalhas brancas que Prince pediu, e foram usadas apenas 30. Elton John queria rosas no camarim com exatamente 14 cm de comprimento. Já Axl Rose, levou nove calças iguais para o show, mas disse que só usaria a que esqueceu no avião, então tivemos que mandar buscar".

Roberto Medina, empresário e responsável pelo Rock In Rio, admite ter o sonho de convencer Roberto Carlos a se apresentar em alguma edição do festival musical. Medina revelou que fez diversos convites para o Rei, e não teve sucesso em nenhum. O empresário também diz descartar a vinda de Lady Gaga, após a mesma ter cancelado sua apresentação na edição de 2017.

