Roberto Carlos volta a se irritar com fãs e se recusa a entregar rosa

E não parou por aí, Roberto Carlos no momento de distribuir as rosas teve a mão puxada por uma fã, e se recusou a dar a rosa.

"Vocês se adiantaram. A hora é no 'Jesus Cristo', mas desta vez passa”, disse o Rei. O grupo levou mais uma bronca por cantar junto com ele ‘Como é grande o meu amor por você’.

De acordo com o jornal Folha de São Paulo, o artista se irritou com um grupo de mulheres próximo ao palco pedido a entrega das rosas, porém ele já tinha avisado que só entregaria quando cantasse ‘Jesus Cristo’.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.