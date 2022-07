Roberto Carlos manda fã calar a boca durante show; vídeo

Roberto Carlos se irritou com fãs durante um show no Rio de Janeiro e mandou calarem a boca. A situação aconteceu na noite da quarta-feira e viralizou nesta quinta (14).

Roberto Carlos se irrita e manda fã calar a boca durante show no Rio de Janeiro. Assista: pic.twitter.com/flWx7M0oIj — Coluna do Gabriel Perline (@ColunaDoPerline) July 14, 2022

No vídeo, é possível ver que enquanto cantava o hit "Como É Grande o Meu Amor Por Você", Roberto ouve gritos de fãs, entre eles um dizendo "Minha mãe tá aqui, ó". Ele aproveita uma pausa na canção para disparar: "Cala a boca!".

Em nota, a assessoria do Rei afirmou que aproximadamente 60 fãs se levantaram antes do final do show e ficaram gritando "eu te amo", "casa comigo" e "me dá uma rosa" na frente do palco.

"Foi uma avalanche de gente, numa casa com 3.500 pessoas na plateia. Por ser muito perfeccionista, Roberto quer fazer sempre uma apresentação sublime. Com esse tumulto, ele ficou totalmente desconcentrado", afirmou em nota ao colunista Gabriel Perline, do iG Gente.