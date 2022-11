Roberto Carlos dá último adeus a Erasmo Carlos em velório; veja fotos

Roberto Carlos se despediu do amigo Erasmo Carlos no velório que aconteceu nesta quarta-feira (23) no Crematório e Cemitério Vertical Memorial do Carmo, no bairro do Caju, no Rio de Janeiro.

A cerimônia foi restrita a amigos e familiares do músico, que faleceu aos 81 anos na última terça-feira, 22.



Roberto Carlos, um dos melhores amigos do 'Tremendão', estava visivelmente emocionado, usando uma camisa azul clara, calça jeans e uma máscara de proteção contra a covid-19.

Ontem, o artista fez uma publicação emocionante ao homenagear o amigo: "Minha dor é muito grande, nem sei como dizer tudo o que eu penso desse meu amigo querido, meu grande irmão. Meu ídolo por tudo, pela sua lealdade, sua inteligência, sua bondade, por tudo o que eu conheço dele. Um ser humano maravilhoso esse meu irmão. É um privilégio para mim ter um amigo, um irmão assim por todos esses anos. Difícil encontrar palavras para falar desse cara: o meu amigo Erasmo Carlos. Ele viverá sempre em meu coração. Que o nosso Deus de bondade o proteja e o abençoe sempre. Amém, amém, amém".