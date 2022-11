Roberto Carlos ainda não sabe da morte de Erasmo Carlos

O cantor Roberto Carlos ainda não sabe da morte do amigo, Erasmo Carlos, que faleceu na manhã desta terça-feira (22) no hospital Barra D’Or, no Rio de Janeiro.

Segundo o colunista Guilherme Amado, do Metrópoles, Roberto se despediu de Erasmo por telefone na noite de ontem. Hoje, a família do Tremendão telefonou para o Rei para contar sobre o estado de saúde de Erasmo, que foi intubado ao chegar no hospital.

Roberto ficou bastante emocionado ao saber da notícia. Os dois são amigos desde a Jovem Guarda e lançaram grandes sucessos juntos como ‘Amigo’, que retrata a amizade dos dois.